CBA》媒體追問好友王力宏醜聞！ 林書豪正要開口遭打斷

林書豪與王力宏（右）。（資料照，取自王力宏官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕美籍台裔球星林書豪重返中國CBA北京首鋼，今與台灣球員周儀翔等隊友出席兩岸青年交流活動，現場被媒體追問好友王力宏醜聞事件，不過馬上遭球隊公關人員打斷採訪，一度引起現場記者不滿。

中國職籃CBA2021-22賽季第2階段，即將在12月25日重燃戰火，目前備戰期間，今日林書豪與周儀翔、翟曉川、方碩、王驍輝活動，與兩岸青年代表進行投籃等趣味互動。

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據《中央社》報導，林書豪談到先前確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的狀況，因為染疫前就已經打過疫苗，因此沒有太嚴重症狀，但體重掉了20磅（約9公斤）對身體影響最大，而且隔離時的心情也非常不好，「因為自己很多的計劃行程被打亂了，很多努力浪費了，什麼都不能做，只希望快點好。」

林書豪也透露，目前年齡漸長，不再只是關注自己的表現，也希望籃球運動能在亞洲更加蓬勃發展，挖掘出更多有天份的選手。

採訪尾聲，現場媒體談到好友王力宏近日爆發的醜聞事件，問及林書豪有何看法？結果正當林書豪要開口時，球團公關人員以「不接受與主題無關的問題」為由打斷採訪，並將他帶離現場，一度造成媒體不滿，向球團表達抗議。

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