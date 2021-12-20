籃球》認識吳永盛等好手 阿提諾期待披台灣隊戰袍

新台灣人阿提諾與愛妻領取身分證。（籃協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國最新歸化洋將「白色巨塔」阿提諾（William Artino）領取身分證後，已迫不及待與台灣籃壇好友相見歡，包括PLG福爾摩沙台新夢想家後衛吳永盛、美籍教練帕克（Charlie Parker）等都算舊識，準備首披國家隊戰袍的「新台灣人」說：「很期待與大家在場上再次相見。」

現年29歲、身高211公分的阿提諾，已繼2013年「護國神Q」戴維斯（Quincy Davis）後，接棒入籍成為台灣男籃最新歸化長人。2018年阿提諾首度轉戰亞洲賽場，加入ABL（東南亞職籃）寶島夢想家，場均繳出20.6分、10.7籃板、3.1助攻，禁區內一柱擎天，全方位技巧備受肯定，也因此與旅美返國的隊友吳永盛結緣，「他是非常認真努力的球員，讓我留下深刻印象。」

請繼續往下閱讀...

至於帕克當時也曾多次到場看阿提諾出賽，雙方私下還聊過幾次，相信這些難忘經歷，都有助於「白色巨塔」調整適應國家隊角色。他還透露，看過在關島的亞洲盃資格賽，「林庭謙表現出色，未來若能與他在場上合作，應該會產生精彩火花。」

戴維斯身高雖僅203公分，靠著過人臂展及極高團隊配合度，成功補強台灣男籃內線的防守、籃板等罩門，如今接棒的阿提諾擁有相同特質，不但認同投入台灣文化，與在地球員擁有基本默契和合作經驗，也具備良好團隊意識及籃板能力，由於他年輕而且身材更加高大，加上左撇子、外圍投射能力，各界都看好「白色巨塔」在帕克執教體系下，未來能扮演寶島新門神，由內而外帶動國際競爭力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法