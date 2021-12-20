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中職》蟬聯年度最有價值球員！ 兄弟德保拉：想拿更多MVP

2021/12/20 21:35

年度最大獎最有價值球員由中信兄弟洋投德保拉連莊，圖為去年得獎照。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2021年中華職棒年度頒獎典禮今日登場，年度最大獎最有價值球員（MVP）由中信兄弟洋投德保拉獲獎，去年也得到此獎的他，今年蟬聯年度MVP。

今年最有價值球員入圍的有兄弟德保拉、統一獅布雷克、桃猿重砲朱育賢，德保拉擊敗2位強敵獲獎，連莊年度MVP，但他日前已先行返國休息，無法出席今日頒獎典禮，由隊友吳俊偉代領。

德保拉透過錄製影片，講述得獎感言，他說道：「感謝上帝，這是無比的榮耀，我也會在休賽季精進自己，明年取得更好的成績，如果上帝允許的話，想繼續拿下MVP。」此外也感謝投手教練、教練團、隊友們一年的努力，今年才能一起拿下總冠軍。

德保拉本季出賽26場，是兄弟王牌投手，成績16勝4敗、防禦率僅1.77，拿下防禦率、三振雙冠王，台灣大賽出賽2場（1先發、1後援），加總投了9局無失分，是兄弟奪冠功臣。

布雷克本季出賽27場，是統一獅王牌投手，成績17勝4敗、防禦率1.83，奪下聯盟勝投王。

桃猿強打朱育賢今年出賽98場，打擊率0.311，另以22轟、81打點奪下全壘打和打點雙冠王，為球隊貢獻重要火力輸出，他也是今年聯盟唯一站上20轟門檻的打者。

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