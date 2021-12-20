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網球》蠻牛納達爾驚傳確診！明年元月澳網參賽恐生變

2021/12/20 20:01

西班牙「蠻牛」納達爾。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）揮別腳傷在阿布達比表演賽復出，不料2連敗後又驚傳確診！這也讓前男網世界球王是否參與明年元月澳洲公開賽？又增添不小變數。

現年35歲的納達爾，好不容易傷癒復出小試身手，兩場表演賽都吞敗仗，賽後受訪時坦言，不確定自己能不能參加下月17日開打的澳網大滿貫。不料「蠻牛」搭機飛回西班牙後，卻在網路社群抛出震撼彈，自己被PCR檢測檢出染疫，「在科威特和阿布達比時，我們每兩天檢測一次，結果都是陰性。」

納達爾強調，上週都沒狀況，最後一次檢測是週五，不料最新篩檢結果竟是陽性，目前他已在自家隔離，並通知所有接觸過的相關人員。　　　

已逾大半年未參與正式賽事的納達爾解釋，由於染疫影響，後續行程得保持彈性，並依事態發展來調整，他保證會向廣大球迷通知最新動向，也感謝各界的支持與理解。

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