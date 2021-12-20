中職》「黃金內野」都感謝他 黃泰龍談去留：親情與兄弟情在糾結

黃泰龍。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今年不只拿下總冠軍，還包辦金手套內野3席，一壘手許基宏、游擊手江坤宇和三壘手王威晨，致詞時異口同聲感謝內野守備教練黃泰龍。日前曾傳出，富邦悍將有意延攬黃泰龍成為教練團一員，頒獎典禮上，球迷還一度喊出「黃泰龍不要走！」。

自2018年季後，黃泰龍幾乎每年季外，都會召集陣中幾位主力內野手，進行自主訓練。今年是否繼續和黃衫兄弟共同練球？黃泰龍先是語帶玄機說：「我已經幫他們找好場地了。」

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黃泰龍坦言，和兩個球團確實都有接觸，但自己還沒做出決定，待未來明朗化之後，球隊就會有回應。黃泰龍也說，現階段是自己的糾結，他說：「考慮的點很多，首先是家人，目前太太跟兩個女兒在北部，有時候覺得錯過大女兒的成長是很可惜；同時，身為一個教練，陪伴這些選手成長，已經有了感情，如果離開也會很不捨。」

黃泰龍說，無論未來自己在哪支球隊，他的理念一直是將選手的優點放大、提升選手的能力和價值。黃泰龍說：「我有跟隊長王威晨說，不管最終我有沒有留下，他們的傳承不可中斷，威晨身為現在的頂級球星，已經有了責任，不再是只靠教練。」

黃泰龍今天出席中職年度頒獎典禮。（記者林宥辰攝）

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