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冬奧》瑪利歐賽車？中國滑冰名將丟東西絆對手 自己也被撞倒

2022/02/09 00:07

中國滑冰女將范可新被網友抓包將場上障礙物推到前方對手腳下，導致對方摔倒，結果自己也被對方絆倒。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕中國滑冰女將范可新近日在北京冬奧女子500公尺短道競速滑冰八強賽中，被網友抓包將場上障礙物推到前方對手腳下，導致對方摔倒，結果自己也因此被對方絆倒。相關影片近日在美國、日本、韓國等地被網友瘋狂轉載，網友紛紛嘲諷范的行為，根本就是在玩「瑪利歐賽車」。

綜合外媒報導，中國女將范可新在國際「享譽盛名」，曾在國際賽事多次出現爭議行為，由於多數紛爭都是與南韓選手發生的，也讓南韓民眾、媒體對她恨得牙癢癢。

本次500公尺滑冰競速八強賽中，范可新將場上障礙物推向前方加拿大代選手查理斯（Alyson Charles），造成對方摔倒，但最後自己也被摔倒的查理斯絆倒。而這輪比賽異常混亂，查理斯的隊友魯內爾（Florence Brunelle）原先取得第二名，但因為被判定有犯規而被取消資格，查理斯在摔倒前為第二名，得以晉級下一輪，范可新則沒晉級，對於范可新推障礙物干擾他人的行為，大會沒有做出說明。

有網友為了查明查理斯和范可新在比賽中是偶然碰撞？還是故意造成接觸？因此看了重播畫面，這才發現是范可新推障礙物導致。相關畫面隨後被日本、南韓網友上傳推特，網友紛紛諷刺：「瑪利歐賽車？」、「投擲龜殼」、「瑪利歐賽車道具戰」。

也有網友將影片轉至全美最大論壇「Reddit」 ，標題還超酸地寫「中國滑冰選手展現『運動家精神』」，下方網友紛紛表示：「不仔細看根本看不出來」、「瑪利歐賽車扔香蕉」、「故意抓住拍攝死角」、「喔，這是少林溜冰？」、「根本該永久禁賽」、「中國禁止任何人超過他們」、「看了好幾遍才發現」、「不得不說，作弊者展現了驚人的精準度和協調性」、「這是個熟練的動作，一定有練過」。而影片上傳不到1天，就已經有超過800萬次觀看。

本次冬奧爭議事件頻傳，包括跳台滑雪混合團體項目中，中國、德國、奧地利、挪威等擅長此項目的頂尖國家選手，共5名女選手因服裝不合格遭取消成績，讓各國媒體紛批評「是場鬧劇！」日本奪牌熱門25歲選手高梨沙羅更是當場哭成淚人兒；另外在競速滑冰賽事中，中國的對手們頻頻被判犯規，最後得以遞補奪得2000公尺混合團體賽、男子1000公尺短道競速滑冰奪得金牌。

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