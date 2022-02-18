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中職》有好捕手的氛圍！古久保健二讚賞廖健富

2022/02/18 16:59

古久保健二。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／嘉義報導〕樂天桃猿今年捕手陣形跟去年差異不大，總教練曾豪駒表示以林泓育為主，另外廖健富、張閔勛和嚴宏鈞較有機會出賽。其中，廖健富逐漸復元肩傷，首席教練古久保健二認為，上半季會特別注意一下使用方法。

古久保健二前3年擔任富邦悍將投捕教練，今年轉戰樂天桃猿接任首席教練，捕手訓練也由他負責。去年，富邦悍將捕手群打擊率是墊底的的2成26，樂天桃猿則是全聯盟最高的2成93，兩隊捕手特性不太一樣。

古久保健二認為，桃猿陣中擅長打擊的捕手很多，不過捕手技能上，還是有不成熟的地方。今下午桃猿實戰投打，率先蹲捕的是廖健富，他在場邊觀察接捕直言，「有好捕手的氛圍，預備姿勢不會很僵硬，處於一個放鬆的狀態，沒什麼缺點，若要挑，就是手腕運用可以更好。」

廖健富。（記者廖耀東攝）

廖健富課題在於肩傷，去年右肩膀關節唇破裂，蹲捕場數剩下23場，一度要轉練一壘要提升上場機會，不過今年春訓仍專注在捕手訓練。廖健富說，先把傷養好，目前已好超過一半，有在傳接球，就差在強度和距離。

目前廖健富的狀況讓古久保健二想到去年富邦的張進德，他說，先讓廖健富好好保養肩膀，不要太勉強他們，比如避免太多連續場蹲捕出賽，上半季可能要比較小心，等他回到正常狀態。

廖健富在職棒生涯5場，蹲捕最多是2020年的65場，生涯打擊三圍高達「3、4、5」的他，卻沒有一季達到372打席的規定打席數，他說，這是今年的目標之一。

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