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MLB》透視林昱珉 全家族唯一左撇子、小學就請家教補英文

2022/02/18 15:58

林昱珉18日出席加盟響尾蛇記者會，穿球衣帶球帽正式成為球隊一員。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕加盟響尾蛇的台灣左投林昱珉，哥哥林瑞祥現為中信兄弟自主培訓選手，哥哥是右投、弟弟卻是左投，為什麼呢?

林昱珉解釋，整個家族都是右撇子，唯獨他是天生的左撇子，小時候吃飯長輩曾叫他用右手拿筷子，但後來也不會刻意要求，從他接觸棒球開始就用左投左投，只有平常練習好玩才會用右投右打。

林昱珉國小就目標長大要出國打球，他透露，小六到國二期間曾請家教補英文，但現在英文能力還可以，「語言自然就好，但基本的還是有啦!」

林昱珉表示，他在穀保家商一年級時，意識到自己未來可能旅外，當時自己評估投球天賦有機會出去，所以一直持續精進球技。

林昱珉18日出席加盟響尾蛇記者會，穿球衣帶球帽正式成為球隊一員。（記者塗建榮攝）

近年挑戰大聯盟的台灣球員，幾乎很難站穩這個大舞台，林昱珉說，不敢保證最快幾年，但他會以最快速度，盡最大能力盡快上大聯盟，旅美可學到很多東西，也希望未來能把出國所學交給學弟。

響尾蛇大本營在美國亞歷桑納州鳳凰城，對這座城市的印象，林昱珉笑說，「應該是鳳凰城太陽隊吧，有後衛保羅（Chris Paul），對響尾蛇隊史印象最深刻的球員是藍迪.強森。」

今天在加盟記者會上，林昱珉說，「有些微失眠，之前沒參加過記者會，既緊張又期待，昨比較晚睡，一直睡了又醒，後來讓自己平靜下來安心入睡。」

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