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MLB》變速球有兩種軌跡 林昱珉解析武器球

2022/02/18 16:06

林昱珉18日出席加盟響尾蛇記者會，穿球衣戴上球帽正式成為隊員。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕林昱珉加盟響尾蛇，2019年U18世界盃台灣隊奪冠20名國手，只剩潘文輝、李晨薰、蔡佳諺尚未與職棒球隊簽下合約，林昱珉認為高中、大學同期戰友潘文輝，未來一定會旅外發展。

U18世界冠軍成員李灝宇去年6月加盟費城人，林昱珉說，李灝宇算前輩，比他早一年旅美，兩人在同一家經紀公司會一起訓練，「灝宇好可憐，只剩一個人在費城人（響尾蛇有林凱威、陳聖平），離他有點遠，沒辦法常常在一起，有約好在更高層級相會，到時候更有機會碰面。」

旅美前輩林家正、陳聖平、林凱威也給林昱珉一些建議，他說，「他們告訴我不要太期待，太雀躍反而會有負面效果，保持平常心，要多跟中南美洲和美國球員溝通，勇敢、大方地與他們相處，這樣可以非常快融入。」

林昱珉球種包括四縫線直球、滑球、曲球、變速球，其中主要武器變速球有兩種，他解釋，其實握法都是「掌心球」，只是出手點不同，讓變速球有橫移、縱向軌跡，可以針對左、右打有不同配球方式。

展望旅美生涯，林昱珉說，生活方面已經準備好了，但食物方面還不想面對，美國和台灣飲食習慣差很大，這幾個月非常頻繁吃古早味，他喜歡台灣小吃，到時候赴美一定會非常想念。

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