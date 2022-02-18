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PLG》吳岱豪躲避球事件 非二級惡犯因為不是用手

2022/02/18 16:38

攻城獅吳岱豪（左2）遭領航猿羅賓森（中）打臉倒地，吳岱豪起身後，將球砸向羅賓森臉部。（中央社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+今天公布新竹街口攻城獅和桃園領航猿的裁判報告，並為當時的衝突事件判決做出解釋，包括吳岱豪拿球砸人及羅賓森技術犯規的吹判。

該起衝突事件，吳岱豪因拿球砸人遭奪權，羅賓森吞下一違反運動精神犯規，加上推開拉衣服的高國豪而另有一次技術犯規，兩人都遭驅逐出場。

該次吹判在事後也引起熱烈討論，領航猿在網路發表聲明，針對現場裁判吹判的羅賓森技術犯規之判決表達嚴正抗議，強調羅賓森是將其手撥開，屬自我正當防衛，並無相互拉扯的動作，此外，他們針對吳岱豪只領到一級惡意犯規也提出異議。

聯盟今天則解釋，裁判所做出的判斷是基於規則精神和現場狀況，因現場情勢緊張，衝突可能擴大，因此裁判從嚴認定，高國豪的差扯動作可以吹技術犯規或違反運動精神犯規，而羅賓森推開高國豪的動作也是依據此準則吹判。

至於吳岱豪用球砸對手臉部的行為，外界質疑應該是二級犯規，畢竟已是頸部以上的攻擊性動作，但聯盟解釋，吳岱豪的砸球動作「並非用手肘或手擊中頸部以上，因此裁定為一級犯規，而按規章，審判委員會議做出的裁決為最終判決，不得再行上訴。

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