冬奧》確定了！黃郁婷不參與閉幕 李玟儀為台灣掌旗

李玟儀。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕北京冬季奧運進入尾聲，即將在2月20日晚間落幕，今日各國總領隊會議，台灣代表團繼出席開幕典禮後，同樣配合參與閉幕式，屆時將由展現「奧運精神」的滑雪女將李玟儀擔任掌旗官，她驚喜笑說：「真的輪到我嗎，好開心！」

年僅19歲的李玟儀，是台灣首位取得冬奧滑雪門票女將，本屆高山滑雪女子曲道第1趟就歷經摔倒意外，仍奮力爬起重新出發，最終第50名完賽，仍獲外媒力讚：「這就是奧運精神！」榮膺閉幕掌旗官，她樂觀回應：「蠻不錯的這樣，其實我一直以為說，這次應該輪不到我了吧，因為我是裡面年紀最小的，我想說應該輪不到我，覺得還蠻開心的。」自嘲「一摔成名」的李玟儀還笑說：「算收獲滿滿，我覺得，我是很高興透過我摔倒這一件事情，就是，怎麼說，看到台灣啦。可是我好像...，我其實本來不是想摔的啊。」

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本屆台灣共4名國手征戰北京冬奧並已完賽，中華奧會副秘長書吳國譽表示，除了李玟儀，屆時部分隊職員也會出席閉幕式。其餘3名選手，最先結束賽程的雪橇女將林欣蓉，日前已回台灣隔離中；開幕式掌旗的滑雪男子選手何秉睿，則因比賽受傷仍在休養；至於穿中國隊服練習自PO上網引發爭議的競速滑冰女將黃郁婷，預計明天從北京飛往美國鹽湖城訓練住處，曾擔任開幕掌旗官的她，確定不參與冬奧閉幕。

我國代表團原本不派人在北京冬奧開幕式露臉，後來在國際奧會（IOC）聯絡要求各國必須出席後，才又決定配合參與，週日閉幕也不例外。

黃郁婷。（資料照，美聯社）

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