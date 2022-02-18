羽球》分享奧運奪金路 第一次大型演講讓王齊麟直呼緊張

王齊麟今前往大同高中演講。（大同高中攝影社提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣羽球男雙奧運金牌國手王齊麟，今天前往台北市立大同高中，與全民羽球協會理事長吳宜倫以座談方式，分享主題「我的奧運奪金之路」，如何以不放棄的精神實現夢想，也鼓勵年輕學子勇於追夢。

王齊麟自國小3年級開始接觸羽球專業訓練，青少年時期就在國際賽嶄露頭角，他曾在2012年奪得亞青男雙銀牌，在2017年獲得黃金大獎賽3冠、世大運雙金（混合團體賽、混合雙打）。與國中同學李洋的男雙「麟洋配」自2019年才開始聯手征戰，便在第1次參加奧運就締造佳績，奪下金牌。

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王齊麟今前往大同高中演講。（大同高中攝影社提供）

然而麟洋配奪金之路並非一路順遂，他們在奧運小組賽的第1場比賽就落敗，差點無緣晉級，最後他們克服挑戰及壓力，勇奪台灣首面羽球奧運金牌。

王齊麟除了分享一路以來的參賽經驗及換搭檔所遇到的挑戰，排除萬難達成夢想並邁向奧運金牌之路，另外也向大同學子分享對未來的期許以及他的經典名言「永遠不能完美，完美才會被存在著」、「輸了就是再練，練到不會輸為止」藉此鼓勵學子能有更多勇氣朝目標前進。

演講最後由大同高中校長頒發感謝狀及小禮物，王齊麟也致贈親筆簽名的球衣及悠遊卡作為紀念，在短短1節課的時間，他與大同學子互動熱絡，最後階段Q&A時皆踴躍參與。這是王齊麟第一次的大型演講，雖然事前直喊緊張，但平實穩重誠懇的台風及適時的幽默，讓大同師生為之風靡。

王齊麟今前往大同高中演講。（大同高中攝影社提供）

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