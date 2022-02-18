晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

冬奧》中國電影抹黑南韓選手「犯規王」 韓教授：不該給這國家辦奧運

2022/02/18 19:50

中國日前上映的一部電影《飛吧，冰上之光》引發爭議。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧短道競速滑冰賽事爭議不斷，中韓兩國的緊張關係持續加劇，今日又因中國日前上映的一部電影《飛吧，冰上之光》引發爭議，南韓誠信女子大學教授徐坰德怒轟，影片中刻意抹黑南韓選手，憤而向國際奧會（IOC）提出抗議。

中國電影《飛吧，冰上之光》在冬奧期間上映，內容正好以短道競速滑冰為主軸，不過電影中一段劇情，卻出現南韓選手刻意將中國選手絆倒，導致中國選手眼睛受傷、血流不止的畫面，這段劇情引起許多韓媒不滿。

今日南韓誠信女子大學教授徐坰德也在IG發文，痛批中國政府在電影中刻意操弄，抹黑南韓選手，「在本屆北京冬奧短道競速滑冰賽事中，中國隊多次發生因裁判偏袒而引發爭議的情況下，該國又在電影中將南韓選手描繪成『犯規王』。」

徐坰德透露，他已向國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）及所有委員發送了電子郵件，抗議中國的行為，「在舉辦奧運會的城市裡，怎麼能煽動對另一個國家的憎惡情緒，激發自己國民的愛國心？這種行為有違奧運精神，況且還是在奧運會期間發生的，這是對南韓短道速滑運動員的嚴重抹黑。」

徐坰德要求國際奧會向北京市、北京奧組委發出強烈警告，防止未來再有類似情形發生，此外徐坰德也認為，中國這樣的國家不應該再舉辦奧運會了。

在 Instagram 查看這則貼文

서경덕（@seokyoungduk）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。