冬奧》中國電影抹黑南韓選手「犯規王」 韓教授：不該給這國家辦奧運

中國日前上映的一部電影《飛吧，冰上之光》引發爭議。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧短道競速滑冰賽事爭議不斷，中韓兩國的緊張關係持續加劇，今日又因中國日前上映的一部電影《飛吧，冰上之光》引發爭議，南韓誠信女子大學教授徐坰德怒轟，影片中刻意抹黑南韓選手，憤而向國際奧會（IOC）提出抗議。

中國電影《飛吧，冰上之光》在冬奧期間上映，內容正好以短道競速滑冰為主軸，不過電影中一段劇情，卻出現南韓選手刻意將中國選手絆倒，導致中國選手眼睛受傷、血流不止的畫面，這段劇情引起許多韓媒不滿。

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今日南韓誠信女子大學教授徐坰德也在IG發文，痛批中國政府在電影中刻意操弄，抹黑南韓選手，「在本屆北京冬奧短道競速滑冰賽事中，中國隊多次發生因裁判偏袒而引發爭議的情況下，該國又在電影中將南韓選手描繪成『犯規王』。」

徐坰德透露，他已向國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）及所有委員發送了電子郵件，抗議中國的行為，「在舉辦奧運會的城市裡，怎麼能煽動對另一個國家的憎惡情緒，激發自己國民的愛國心？這種行為有違奧運精神，況且還是在奧運會期間發生的，這是對南韓短道速滑運動員的嚴重抹黑。」

徐坰德要求國際奧會向北京市、北京奧組委發出強烈警告，防止未來再有類似情形發生，此外徐坰德也認為，中國這樣的國家不應該再舉辦奧運會了。

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