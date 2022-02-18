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冬奧》英雄惜英雄！ 拜爾絲留言力挺滑雪女王席弗琳

2022/02/18 20:46

席弗琳。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾奪下兩面奧運金牌的美國「滑雪女王」席弗琳（Mikaela Shiffrin）在本屆冬奧的表現不如預期，迄今為止的五項個人賽事中就有三項未能完賽，無緣獎牌，因此招致許多批評。席弗琳昨天在個人社群網站上發文說出內心的感慨，引來「體操天后」拜爾絲（Simone Biles）的關注，對席弗琳的遭遇深表同情。

儘管飽受批評，席弗琳表示自己仍願意「一次又一次地站起來」，她寫道：「失敗不總是那麼容易，但失敗並不是世界末日。」席弗琳問自己為什麼還願意繼續參賽，她道出內心的答案：「我熱愛這項運動，今天的前九個彎非常壯觀，像是天堂一樣，那就是我注定要去的地方，而且我非常固執。」

2020東京奧運期間，拜爾絲中途退出團體決賽同樣遭到許多的批評，她回覆席弗琳的貼文：「我太明白你的感受了，我很遺憾你正經歷這種情況，人們糟透了……無論你做什麼，酸民都能夠有理由批評你，你這麼做、你不這樣做，都會被罵。」

席弗琳將在明日出賽混合團體賽事，迎來她在本屆冬奧最後一場比賽，拜爾絲鼓勵席弗琳：「只要記住你是多麼了不起，我們都為你歡呼，為你感到驕傲，愛你並支持你。週六一定要全力以赴，但最重要的是，擁抱這一刻，玩得開心！」

拜爾絲在2020東京奧運期間也曾受到批評。（資料照，美聯社）

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