HBL》陳將双上場不到20分鐘拿23分 光復狂勝能仁

光復高中擊敗能仁家商。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕「最強高中生」陳將双今天重回先發行列，他出賽近20分鐘就拿到23分，全隊共4人得分達雙位數，終場105：78痛宰能仁家商，收下HBL男子甲級8強第4勝，離前進台北小巨蛋的目標又更進一步。

陳將双在8強首戰對錦和高中不慎傷到左膝，因此缺席對高苑工商之戰，之後對泰山高中之戰復出，連兩戰都是替補出發，今天對能仁才又重返先發，只是上場時間嚴加控管，第4節也沒有上陣。

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教練陳定杰表示，其實陳將双還未完全恢復，能不用就不用，即便重返先發也控制上場時間，就算陳將双在第4節喊著想上場，他還是沒放行，「我也告訴他，要相信隊友。」

光復高中陳將双（右）切入跳投。（記者陳志曲攝）

光復前次對能仁就以85：59大勝，今天再以27分大勝，不只有陳將双飆分，張俊生也有23分進帳，替補的謝銘駿貢獻15分，馮誠恩和鄭名斈各12分。

至於能仁以林子皓的22分表現最佳，王翊仲拿13分，史魯齊12分，只是第2節比分被拉開後，就一直陷入追分狀態，全場落後超過20分，4連勝畫下句點，也錯失在今天提前鎖定進軍4強的機會。

光復高中張俊生（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

能仁家商林子皓（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

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