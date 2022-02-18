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PLG》三分球彈垮國王！夢想家收2連勝保住龍頭位置

2022/02/18 21:23

布依德。（台新夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕P.LEAGUE+台新夢想家今在主場迎戰新北國王，全隊轟進19顆三分球，雙洋將布依德和吉爾貝克合拿47分，最終夢想家以115：99取得本季對戰首勝，也成功守住龍頭的位置。

目前位居龍頭的夢想家，本季碰上國王吞下對戰2連敗，且還有一戰單場僅拿下64分，寫下聯盟單場最低得分紀錄。

今兩軍再度交鋒，夢想家有備而來，首節展現火燙手感，先發五人輪流飆進三分球，尤其該節最後3分鐘，吳永盛連續命中三分彈，總計全隊單節投進8顆三分球，讓國王防不勝防。不過，國王洋將麥卡洛也不甘示弱，靠著優異單打能力，在首節獨砍19分，助國王勉強撐住場面。

吉爾貝克。（台新夢想家提供）

國王在第2節陷入得分乾旱，一度落後多達22分，反觀夢想家進攻火力穩定輸出，半場打完仍保有雙位數領先，且夢想家半場投進12顆三分球，追平聯盟半場最多紀錄。

雖然國王李愷諺在下半場甦醒，第3節單節拿下12分，嘗試率隊反撲，無奈分數落差太大，已無力扭轉戰局。

夢想家此仗有5人得分上雙，團隊轟進19顆三分球，布依德進帳全隊最高27分、18籃板，吉爾貝克攻下20分，林俊吉繳出本土球員最佳15分；國王麥卡洛轟下全隊最高33分、10籃板，楊敬敏和李愷諺都挹注14分。

林俊吉。（台新夢想家提供）

吳永盛。（台新夢想家提供）

楊敬敏。（新北國王提供）

李愷諺。（PLG提供）

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