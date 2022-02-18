高球》鷹house9洞爭霸賽 體驗PGA球員錦標賽聖地

第一屆鷹house高球9洞爭霸賽即將登場。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕Eagle Club GOLF去年舉辦多項廣受球友歡迎的活動後，春節開工推出「第一屆鷹house高球9洞爭霸賽」，並設定PGA球員錦標賽場地的後9洞為預賽，讓民眾能夠模擬體驗著名的競技場球場第17洞嚴苛考驗。

大會宣布預賽時間和名次獎金，並邀請與會者先行體驗競技場球場經典第17洞，展開「近洞獎」挑戰賽，由周重元以距洞口23.2呎贏得第1名。位於北市八德路的鷹house Bistro，去年成立Eagle Club GOLF球會，曾舉辦多項盛事，包括第1屆大溪金鷹Golf賽事直播丶與ALBA合辦高爾夫嘉年華丶Full Swing1桿進洞賽丶全國花園1桿進洞高爾夫球賽丶鷹house高爾夫社團爭霸賽等，今年開春首場活動「高球九洞爭霸賽」也已開跑，預賽2月20日至5月20日進行，取戰績前16名進行複賽，冠軍獎金3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元不等。

請繼續往下閱讀...

PGA選手錦標賽的競技場球道，被譽為全世界難度最高的球場之一，其中著名的17洞，為標準桿3桿短洞，全長僅137碼卻是「島狀果嶺」，一旦起風開球下水的可能性大增，臨場挑戰性十足。

第一屆鷹house高球9洞爭霸賽即將登場。（大會提供）

第一屆鷹house高球9洞爭霸賽即將登場。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法