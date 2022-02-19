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冬奧花滑》「她只是個孩子」 德國金牌名將談瓦莉娃哽咽落淚

2022/02/19 08:20

瓦莉娃在比賽結束後痛哭。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯天才少女瓦莉娃（Kamila Valieva）因為北京冬奧期間陷入禁藥風波，導致在女子花滑長曲項目表現荒腔走板，最終無緣站上頒獎台，德國花滑名將維特 （Katarina Witt）在轉播時也忍不住哽咽落淚，直言他只是個孩子。

瓦莉娃在此次冬奧先幫助俄羅斯拿下團體賽金牌，隨後藥檢未過導致他受到巨大的壓力，儘管他依舊能夠在個人項目出賽，且在短曲項目以第一晉級，卻在長曲項目大失常，不僅數度在跳躍後摔倒，最終也在比賽結束後崩潰，總分第四名也使他無緣站上頒獎台。

如此令人心碎的場景也令當時播報的德國2屆金牌名將維特看不下去：「在發生這些事情的情況下他應該要被保護。」、「他15歲，他是個孩子。我很抱歉，當你看到他坐在那邊，被粉碎了...」維特一邊哽咽一邊說道：「他是自己的影子，不論在比賽滑得多完美都沒有辦法贏下奧運金牌。是，他本來就會被議論，但現在發生的事情絕對是最糟糕的。」

「我先前幾乎認為他有可能真的做到，可能是因為他只有15歲，他有可能把一切都擺脫然後說『我做得到。』但有太多的政治壓力在他身上...我希望有像是他媽或者是他的監護人能將他帶走，讓他坐飛機回家，遠離這整些混亂三個月的時間，在海嘯完全沖垮他之前。」維特道。

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