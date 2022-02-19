MiLB》大都會超狂捕手大物展現野心 力拚本季登上大聯盟

大都會大物捕手阿瓦瑞茲。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕大都會大物捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）在上個賽季就被評為大聯盟10大捕手新秀，今年也在各大新秀排行榜中名列前茅，當被問到本賽季的目標時，他也直接了當地回應：大聯盟。

根據美媒《SNY》報導指出，阿瓦瑞茲彈起自己本季目標說：「登上大聯盟，這就是今年的目標。」不過他也表示，能不能夠上去並不是他所能決定的，他將會持續努力，確定那一通來自大連盟的電話打來時他已經做足準備。

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20歲的阿瓦瑞茲在上個賽季大部分的時間都待在高階1A，但他已經普遍被球探視為打擊最好的新秀之一，《棒球美國》在今年將他排在百大新秀第13名，《Baseball Prospectus》與《ESPN》都將他排在第10名，《The Athletic》新秀專家勞爾（Keith Law）更將他擺在第8名的位置。

上個賽季阿瓦瑞茲共出賽99場，於1A與高階1A合計打擊三圍為.272/.388/.554，敲出24轟（22轟在高階1A），70分打點，攻擊指數（OPS）0.941，今年球季他預計會在2A出賽，MLB預計他可能會登上大聯盟的時間點為2023年。

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