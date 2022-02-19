晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MiLB》大都會超狂捕手大物展現野心 力拚本季登上大聯盟

2022/02/19 08:41

大都會大物捕手阿瓦瑞茲。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕大都會大物捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）在上個賽季就被評為大聯盟10大捕手新秀，今年也在各大新秀排行榜中名列前茅，當被問到本賽季的目標時，他也直接了當地回應：大聯盟。

根據美媒《SNY》報導指出，阿瓦瑞茲彈起自己本季目標說：「登上大聯盟，這就是今年的目標。」不過他也表示，能不能夠上去並不是他所能決定的，他將會持續努力，確定那一通來自大連盟的電話打來時他已經做足準備。

20歲的阿瓦瑞茲在上個賽季大部分的時間都待在高階1A，但他已經普遍被球探視為打擊最好的新秀之一，《棒球美國》在今年將他排在百大新秀第13名，《Baseball Prospectus》與《ESPN》都將他排在第10名，《The Athletic》新秀專家勞爾（Keith Law）更將他擺在第8名的位置。

上個賽季阿瓦瑞茲共出賽99場，於1A與高階1A合計打擊三圍為.272/.388/.554，敲出24轟（22轟在高階1A），70分打點，攻擊指數（OPS）0.941，今年球季他預計會在2A出賽，MLB預計他可能會登上大聯盟的時間點為2023年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。