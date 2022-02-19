NBA》馬刺「阿根廷刺客」領軍 2022名人堂決選名單出爐

吉諾比利。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷4屆冠軍名將，前馬刺隊吉諾比利（Manu Ginobili）在今天正式確定進入2022年奈史密斯名人堂的最終名單當中。

做為NBA全明星週的活動之一，官方宣布了名人堂最終11人的名單，其中包含NBA球星吉諾比利、庫柏（Michael Cooper）、哈達威（Tim Hardaway）、強森（Marques Johnson），以及教練卡爾（George Karl），WNBA球星凱許（Swin Cash）與惠倫 （Lindsay Whalen）。

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除此之外，西維吉尼亞大學教練哈金斯（Bob Huggins），WNBA教練史塔利（Marianne Staley），NBA資深裁判伊凡斯（Hugh Evans）與德州高中教練安祖斯（Leta Andrews）也都在名單內。

現年44歲的吉諾比利在2017-18賽季退休，他在馬刺隊與名人堂球星T.鄧肯（Tim Duncan）、法國「小跑車」帕克（Tony Parker）組成為人熟知的「GDP」連線，一同在2003、2005、2006與2014年幫助黑衫軍奪下4座年度總冠軍，同時他也幫助阿根廷於2004年拿下奧運金牌。

本屆的名人堂正式人選將會在美國時間4月2日於紐奧良宣布。

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