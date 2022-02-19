晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》馬刺「阿根廷刺客」領軍 2022名人堂決選名單出爐

2022/02/19 09:22

吉諾比利。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷4屆冠軍名將，前馬刺隊吉諾比利（Manu Ginobili）在今天正式確定進入2022年奈史密斯名人堂的最終名單當中。

做為NBA全明星週的活動之一，官方宣布了名人堂最終11人的名單，其中包含NBA球星吉諾比利、庫柏（Michael Cooper）、哈達威（Tim Hardaway）、強森（Marques Johnson），以及教練卡爾（George Karl），WNBA球星凱許（Swin Cash）與惠倫 （Lindsay Whalen）。

除此之外，西維吉尼亞大學教練哈金斯（Bob Huggins），WNBA教練史塔利（Marianne Staley），NBA資深裁判伊凡斯（Hugh Evans）與德州高中教練安祖斯（Leta Andrews）也都在名單內。

現年44歲的吉諾比利在2017-18賽季退休，他在馬刺隊與名人堂球星T.鄧肯（Tim Duncan）、法國「小跑車」帕克（Tony Parker）組成為人熟知的「GDP」連線，一同在2003、2005、2006與2014年幫助黑衫軍奪下4座年度總冠軍，同時他也幫助阿根廷於2004年拿下奧運金牌。

本屆的名人堂正式人選將會在美國時間4月2日於紐奧良宣布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。