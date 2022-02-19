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NBA》一眉哥力拚例行賽回歸 湖人買斷市場目標恐被追走

2022/02/19 09:37

A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）因右腳踝中度扭傷，至少將缺席一個月，據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，湖人希望他能在例行賽後段歸隊，而湖人也鎖定買斷球員市場，積極追求35歲資深後衛卓吉奇（Goran Dragic）。

A.戴維斯初步X光檢查未有結構性傷害，昨進一步接受核磁共振檢查，確定是中度扭傷，隊醫評估A.戴維斯至少要休養4週，大約在3月17日會重新評估A.戴維斯的復元狀況，ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基透露，湖人希望A.戴維斯能在例行賽後半段歸隊，不過明星賽結束後，整個賽季也只剩下6週，目前名列西部第9的湖人還有24場比賽要打，除了要保住附加賽資格外，同時也要力拚季後賽席位。

湖人也將補強目光鎖定在買斷球員市場，沃納洛斯基指出，他們有意網羅35歲老將卓吉奇，不過也有許多球隊對他有興趣，像是公鹿、公牛、快艇和籃網，目前公鹿是領跑者，所給出的報價也是最好。

卓吉奇在本季僅為暴龍出賽5場，隨後與球隊協議去邁阿密的訓練中心維持身體強度，他也在季中被交易至馬刺，之後遭到買斷成為自由身。

卓吉奇。（資料照，今日美國）

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