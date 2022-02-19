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MLB》本季有望迎來大聯盟首秀 遊騎兵三壘大物驚傳受傷

2022/02/19 09:55

榮格傳出左肩受傷的壞消息。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵農場系統中第二號的三壘大物菜鳥榮格（Josh Jung），在春訓展開前被發現有左肩不適的狀況發生，目前球團也已經立即將他給關機休息。

根據大聯盟官網報導指出，榮格在接受了隊醫的評估後，指出應該是左肩膀關節唇有拉傷的狀況，他會在小聯盟春訓營展開後的下個禮拜進行更進一步的評估，隨後也將準備接受治療，來決定他要花多久的時間才能重返賽場，好消息是榮格受傷的並非他的傳球手右手。

榮格上個賽季在2A與3A表現傑出，78場出賽打擊三圍.326/.398/.592，攻擊指數0.990，他也是球隊農場當中的頭號打者，預計會今年就要登上大聯盟。其實榮格原本預計在去年就能夠初登大聯盟，不過因為在春訓時右腳應力性骨折導致開季延後。

榮格在本季原本要與凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）一同競爭球隊的先發三壘位置，但以目前來看恐怕他得先將這個位置拱手讓人，不過由於球隊在季末已經簽下希米恩（Marcus Semien）與席格（Corey Seager）組成二游防線，將金手套游擊手凱納法利法擠到三壘，因此儘管榮格可能無法準時開季，但對遊騎兵的影響並不算太大。

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