冬奧》集體擦獎台讓小粉紅崩潰 加拿大隊回應了

加拿大日前拿下短道速滑男子5000公尺接力滑冰金牌。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧男子5000公尺接力滑冰項目，加拿大隊日前以6分41秒257成績奪下金牌，賽後頒獎典禮上出現「集體擦拭頒獎台」的舉動，再度引發中國小粉紅爆氣開罵。對此，加拿大好手哈梅林（Charles Hamelin）賽後受訪表示，並沒有什麼特殊含意，就是打掃一下而已。

加拿大在短道速滑男子5000公尺接力滑冰決賽，擊敗南韓、義大利、俄羅斯奧會代表隊和中國，勇奪隊史睽違12年的該項目金牌，而他們也激動地相擁慶祝，站上頒獎台前還一起擦拭頒獎台。

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由於上屆平昌冬奧，加拿大女子隊在短道速滑3000公尺接力決賽被吹犯規，男子隊後來拿到銅牌後，上台前擦拭頒獎台，當時被中國網友解讀是對比賽不夠公平的抗議，今年此舉也隨即遭到小粉紅撻伐。

對於為何再次出現這樣的舉動，加拿大隊成員哈梅林表示，「只是想把頒獎台弄乾淨一點，這是我第6面奧運獎牌，所以希望領獎台是乾淨的，這樣我們就能站上一個完美的頒獎台了。」他也強調他們在很多比賽都會出現這樣的動作，真的沒有什麼特殊含意。

加拿大日前奪金之後集體清掃頒獎台，再度引發中國網友撻伐。（資料照，美聯社）





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