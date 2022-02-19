冬奧》不要再有下一個黃郁婷！ 民進黨立委籲修法

黃郁婷。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣滑冰選手黃郁婷在此次冬奧因為被發現身穿中國隊服引起民怨，民進黨立委林俊憲就要求體育署修正辦法，絕不能讓同樣的事情再度發生。

黃郁婷此次參加冬奧競速滑冰女子500、1000及1500公尺的賽事，分別拿下26、24與26名表現不如預期。賽後連續2屆參加冬奧的他也宣告將會退休，並在比完賽後在臉書發文力槓網友，還在微博同步發文且多加兩句話「臉書跟這裡發一樣，才不會有人靠北」嘲諷臉書使用者意味濃厚。

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民進黨立委林俊憲昨日發文指出，由於先前還在比賽中，因此讓選手能夠專心比完賽才是第一優先，而現在台灣有關的比賽告一段落了，這樣有損國家尊嚴的情況也該解決。

林俊憲指出，今天台灣人不是要逼黃郁婷口中說出「愛國」兩個字，僅僅是要求不要以台灣代表的名義穿上有敵意國家的制服，這樣的期望我想一點也不過分，也不該是奢求。因為「如果「國手」兩個字少了「國」，就一點意義也沒有了。」

最後林俊憲表示，要求體育署修正辦法，不是針對特定個人的事後算帳，畢竟比賽也結束了，而是要保護所有台灣人最基本的尊嚴，希望修法只是做白工，希望我們永遠不需要藉此取消國手資格，讓所有台灣健兒在賽場上專注突破自我，也讓國人為他們喝采。

後續林俊憲也補充，目前的修法方向，應會在《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》第15條中新增第5款規定，「損害國家名譽」。

林俊憲臉書全文如下：

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