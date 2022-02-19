日職》強運大王！ 王柏融抽中四棒、全隊歡呼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今天日本火腿繼續在沖繩名護進行春訓熱身賽，新庄剛志監督此次再度使用抽籤決定棒次，「台灣大王」王柏融還剛好抽到第四棒。

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日本火腿將在台灣時間12點與羅德進行練習賽，對決「令和怪物」佐佐木朗希，賽前一壘側出現吵雜的聲音，原來是球隊採用新庄監督的抽獎機來決定打序，而王柏融在抽到四棒後現場也爆出歡呼聲，王柏融也開心地與隊友擊掌後回到座位上。

新庄剛志也在自己的IG上張貼王柏融抽籤的畫面，當時有人在旁邊喊「九棒，九棒」，不過最終王柏融抽到四棒，新庄剛志也發文寫道，今天的主角四棒，是王（醬）選手。

今日火腿打線依序為：捕手清水優心、左外野手今川優馬、中外野手細川凌平、指定打擊王柏融、二壘手杉谷拳士、一壘手野村佑希、右外野手万波中正、游擊手石井一成、三壘手難波侑平，投手根本悠楓。

王柏融抽到4棒。（圖片擷取自IG）

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王柏融抽到4棒，走回座位時與隊友擊掌。（圖片擷取自推特）

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