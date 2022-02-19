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竹縣中小學運動會今起3天登場 閉門比賽、部分決賽臉書直播

2022/02/19 11:07

新竹縣111年度中小學聯合運動大會，今（19日）起一連3天登場，縣長楊文科一早和選手們在竹北天后宮祈福並點燃聖火。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣111年度中小學聯合運動大會，今（19日）起一連3天登場，以防疫為優先，停辦開閉幕典禮，賽會期間不民眾觀賽；縣長楊文科一早和選手們在竹北天后宮祈福並點燃聖火，由博愛國中師生聖火隊傳遞到縣立體育場，祈求疫情早日退散及運動會順利圓滿，1581名參賽選手都能發揮實力勇奪佳績。

楊文科表示，這次中小學聯合運動大會共辦理田徑24項，田賽8項及徑賽16項；因應疫情，停辦開閉幕典禮，賽會期間雖然沒有開放民眾觀賽，但澆不熄選手們的熱情及拚勁精神，部分決賽賽事將在臉書「新竹縣政府教育局粉絲專頁」上直播，請大家可以隨時關注臉書訊息。

教育局長楊郡慈說，全部選手及工作人員、裁判等必須施打滿2劑疫苗或出示賽事前3日內完成快篩陰性證明，才能參加比賽。另外教育局也免費提供快篩劑給予未施打完成2劑疫苗者申請，如國中小選手，在賽前3日內完成快篩。縣府團隊也秉持著嚴謹的態度督導防疫工作，讓參加的選手及工作人員安心上場比賽，保障所有人的健康。

另，楊文科也宣布好消息，新竹縣自從1977年舉辦過「台灣區運動會」（全運會前身），於1999年改制為「全國運動會」後，未在主辦過綜合性運動賽會，明年新竹縣將首次舉辦「112年全國中等學校運動會」，縣府已緊鑼密鼓的籌備中，期待所有潛力選手們，都能以賽代訓，積極培訓及比賽，希望明年能將獎牌留在新竹縣。

新竹縣111年度中小學聯合運動大會今年以防疫優先，不開放觀賽，縣長楊文科（右）今天上午和竹北天后宮主委林啟賢（左）點燃聖火。（記者廖雪茹攝）

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