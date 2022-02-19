NBA》玻璃神獸太容易受傷！ 美媒建議交易一眉哥換未來

A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）因右腳踝中度扭傷，至少將休養4週。A.戴維斯生涯飽受傷病所苦，近2年只出賽73場，美媒今撰文指出，湖人應該要考慮交易這名「玻璃神獸」。

28歲的A.戴維斯自進入NBA開始，出勤率就是問題，儘管未曾遭遇太嚴重傷病，但小傷不斷，生涯10年來只有2季出賽滿75場的比賽，手指、肩膀、背部、胸部、腳踝等部位皆受過傷，而2019-20賽季還算健康，出賽達62場，也是近4年最多，轉隊首年也幫助湖人奪冠。

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富比世記者Morten Jensen撰文指出，A.戴維斯健康令人擔憂，這兩年分別只出賽36場和37場，湖人不應該再依賴這樣容易受傷的球員，應該要趁他還要交易價值前把他送走，換來潛力新秀或是更適合詹姆斯（LeBron James）的球星。

Morten Jensen認為，儘管很難換到天賦和A.戴維斯一樣的好手，但如果交易來的球員的出賽數和貢獻更多，那湖人的交易算是值得了。而湖人若是選擇交易A.戴維斯，還得先問過詹姆斯的意見，兩人交情十分深厚，如果他不同意，所有的一切都是白搭的。

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