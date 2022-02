NBA》活塞狀元郎奪MVP！ 率貝瑞隊收下新秀挑戰賽冠軍

活塞狀元郎坎寧安拿下MVP。(圖片取自NBA推特)

〔體育中心/綜合報導〕NBA新秀挑戰賽在今天展開,經過兩輪的比賽下來,貝瑞隊在坎寧安(Cade Cunningham)關鍵三分與助攻帶領下,以25:20拿下此次新秀挑戰賽的勝利,他也拿下此次新秀挑戰賽的MVP。

Cold. Blooded. Cade.



After 13 points in Game 1...Cade Cunningham knocks down the clutch triple to bring Team Barry to within 1 point of winning #CloroxRisingStars on TNT! pic.twitter.com/mgNpEk7THo