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NBA》活塞狀元郎奪MVP！ 率貝瑞隊收下新秀挑戰賽冠軍

2022/02/19 12:30

活塞狀元郎坎寧安拿下MVP。（圖片取自NBA推特）

〔體育中心／綜合報導〕NBA新秀挑戰賽在今天展開，經過兩輪的比賽下來，貝瑞隊在坎寧安（Cade Cunningham）關鍵三分與助攻帶領下，以25：20拿下此次新秀挑戰賽的勝利，他也拿下此次新秀挑戰賽的MVP。

本屆的新秀挑戰賽為紀念NBA75週年因此進行改制，由28名選手分成4隊進行，首輪先拿下50分的隊伍獲勝，決勝輪變成率先拿到25分的隊伍獲勝。

首輪第一戰，沃錫隊（Team Worthy）原本有機會靠著蘇格斯（Jalen Suggs）的兩罰絕殺比賽，想不到他卻僅投進一球，最終讓巴恩（Desmond Bane）在罰球線上穩穩投進2球，幫助以賽亞隊（Team Isiah）以50：49逆轉獲勝。

首輪第二戰，貝瑞隊（Team Barry）靠著火箭泰特（Jae'Sean Tate）的絕殺上籃，以50：48擊敗培頓隊（Team Payton），活塞貝伊（Saddiq Bey）拿下16分4籃板3助攻3抄截，而培頓隊的格林（Jalen Green）拿下20分。

決勝輪以賽亞隊靠著暴龍阿丘瓦（Precious Achiuwa）10分取得領先，不過貝瑞隊在火箭森根（Alperen Sengun）妙傳與三分下發起反攻，以20：18逆轉，也迫使貝瑞隊叫出暫停，暫停過後阿丘瓦馬上再得2分追平，可惜加罰未進沒能超前，後續狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）投進關鍵三分讓貝瑞隊以24：21聽牌，接著他又傳給華格納（Franz Wagner）讓他要到犯規，最終華格納也直接在第一罰就進球，終場貝瑞就以25：20拿下勝利。

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