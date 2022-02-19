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北京冬奧20日閉幕式 聚焦運動員、雙奧之城

2022/02/19 14:31

北京冬奧閉幕式將於20日在國家體育場（鳥巢）舉行。（資料照，美聯社）

〔中央社〕北京冬奧將在明天舉行閉幕式，籌備執行團隊指出，閉幕式將循簡約風格，以運動員為主角，沒有明星和專業演員，在最後熄滅冬奧火種時，規劃重現2008年夏季奧運，致敬「雙奧之城」。

綜合新華社、央視網等媒體報導，北京冬奧閉幕式將於20日在國家體育場（鳥巢）舉行，18日已進行最後一次彩排，閉幕式各項準備工作就緒。閉幕式上以運動員為主角，主色調採紅色，意味溫暖；燈籠、中國結等文化符號將作為表演元素融入儀式中。

北京冬奧開、閉幕式總導演張藝謀表示，閉幕式上沒有明星也幾乎沒有專業演員參加，強調人民性，幾乎全是來自大學、中小學，這也是為了簡約。在最後熄滅冬奧火種時，會有2008年夏季奧運一個瞬間的物理重現，好像時光倒流，帶來一種「穿越感」。

北京冬奧組委會開、閉幕式工作部長常宇說，北京是世界上唯一一個「雙奧之城」，這個元素會在閉幕式時有專門的設計和呈現。閉幕式會以國際奧委會規定的儀式環節為主，透過巧妙設計將表演融入儀式。

閉幕式導演、燈光總設計沙曉嵐指出，閉幕式演出設計了很多精巧環節，例如，會有開幕式演員神秘返場，運動員入場也會有獨特設計。2008年奧運會重要元素會在中間呈現。紅色基調是閉幕式主打顏色，想把這種溫度傳遞到全球。

北京冬奧於2月4日揭幕，將於明天舉行閉幕式。北京冬奧籌組過程飽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，嚴格的清零防疫政策飽受批評；中國人權紀錄也影響了開幕式多個國家政府官員的出席率。

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