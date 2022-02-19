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日職》棒打羅德上季勝投王！ 王柏融練習賽首安出爐（影音）

2022/02/19 14:40

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在沖繩名護球場與羅德進行自辦熱身賽，「台灣大王」王柏融擔任指定打擊，並自己抽到第四棒，他在第4局敲出今年個人在熱身賽的首安。

日本火腿今天賽前用「Big Boss」新庄剛志的抽獎機來決定打序，而王柏融抽到第四棒擔任指定打擊，而羅德派出「令和怪物」佐佐木朗希掛帥先發，兩人首局正面對決，王柏融敲出二壘滾地球出局，佐佐木朗希主投2局共用15球，投出1次三振，挨1安無失分，最快球速追平生涯最佳的163公里。

王柏融4局下再度站上打擊區，面對上季繳出羅德單季最多10勝的左投小島和哉，瞄準速球敲出右外野安打，這也是他練習賽的首安，7局下敲出右外野飛球遭接殺，單場3支1，火腿靠著佐藤龍世8局下的關鍵安打，打回追平分，火腿終場以1：1與羅德握手言和 。

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