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PLG》鋼鐵人啦啦隊臥虎藏龍 星光幫歌手飆天后級嗓音

2022/02/19 15:56

職棒啦啦隊Lamigirls出身的職業歌手盧栗莉今暫時卸下「鋼鐵女神雅典娜」的身份，回歸歌手老本行。（鋼鐵人提供）

〔記者廖聿偉／高雄報導〕職棒啦啦隊Lamigirls出身的職業歌手盧栗莉今暫時卸下「鋼鐵女神雅典娜」的身份，回歸歌手老本行，為家鄉高雄鋼鐵人主題週獻唱最新單曲，不只盧栗莉是高雄女孩，今日伴舞的舞群也都是來自高雄。

盧栗莉表示，自己身為高雄人，又是籃球愛好者，離開高雄6年後，得知高雄有職業籃球隊，她毫不猶豫就回到家鄉，很幸運能成為「鋼鐵女神雅典娜」，很興奮今天獲邀以歌手身份在雄親面前演出，為高雄鋼鐵人加油，感覺特別榮幸開心。

職棒啦啦隊Lamigirls出身的職業歌手盧栗莉今暫時卸下「鋼鐵女神雅典娜」的身份，回歸歌手老本行。（鋼鐵人提供）

「鋼鐵女神雅典娜」除了盧栗莉是高雄人之外，包括前樂天女孩慕霏、前統一獅UniGirls的辰羚等，重回啦啦隊舞台的共通點就是想為家鄉球隊效力，幫家鄉高雄的在地籃球隊加油。

盧栗莉今年初發表最新單曲《DTTH》，合作的夥伴是高雄人，這次是她發表最新單曲後首度公開演唱，就是獻給高雄鋼鐵人。盧栗莉特別製作七分鐘舞曲，搭配性感熱舞，把魔鬼主場氣氛炒到最高點。

職棒啦啦隊Lamigirls出身的職業歌手盧栗莉今暫時卸下「鋼鐵女神雅典娜」的身份，回歸歌手老本行。（鋼鐵人提供）

除了最新單曲的熱力四射之外，盧栗莉演出成名代表作《那個人該是我》，展現優美渾厚的音嗓，一動一靜的演出讓現場雄親如癡如醉，盧栗莉的同事「鋼鐵女神雅典娜」也展現同事愛，在表演前先賣力為盧栗莉加油。

栗莉曾參加超級星光大道第三屆，在星光3班闖進前20強，喜愛表演的她也曾加入職棒啦啦隊Lamigirls，目前職業是歌手，由於高雄鋼鐵人去年成軍，她毫不考慮就決定回到家鄉成為「鋼鐵女神雅典娜」。

高雄鋼鐵人啦啦隊表演。（鋼鐵人提供）

高雄鋼鐵人啦啦隊表演。（鋼鐵人提供）

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