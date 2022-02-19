HBL》「最強女高中生」張聿嵐熄火 陽明靠兩位高三學姊擊敗北一女

陽明高中拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕即使「最強女高中生」張聿嵐只拿生涯新低6分，陽明高中改由高三學姊陳佳妤、施佩儀輪流挺身而出，兩人合力進帳37分，最終陽明以68：55力退北一女中，在女子組8強賽拿下第4勝，保有晉級4強的機會。

作為陽明的頭號主力，張聿嵐前役對淡水商工轟個人生涯新高30分，但球隊還是輸球收場，最大主因是其他隊友無法給予火力支援。陽明教練李台英認為，這場比賽就是希望讓張聿嵐多打控球，負責球隊組織，更希望高三學姊可以扛起來。

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陽明高中張聿嵐（左）運球突破。（記者陳志曲攝）

身為隊長的陳佳妤在上半場就貢獻19分，全場20分、6籃板及3抄截，第三節再由施佩儀跳出來，她此仗斬獲17分，至於張聿嵐6分、9籃板及6助攻，身手依舊全面。

陽明高中陳佳妤（右）中距離跳投。（記者陳志曲攝）

陽明贏球後，幫助永仁高中提前鎖定4強席次，女子組確定由衛冕軍淡水商工、北一女中、永仁高中晉級，最後一張4強門票將由陽明、金甌女中爭奪。

金甌今日打贏南湖高中後戰績3勝3敗，明天對普門中學只要贏球，以及陽明不敵永仁，最終晉級會是金甌，所以8強戰績為4勝2敗的陽明，明天對永仁得全力求勝。

陽明高中施佩儀（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

北一女中宋瑞蓁（左）快攻上籃。（記者陳志曲攝）

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