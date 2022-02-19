冬奧花滑》IOC不捨教練冷落瓦莉娃 俄羅斯回擊「過度解讀」

教練圖貝瑞茲（左）、瓦莉娃（右）。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕捲入禁藥風波的俄國15歲瓦莉娃（Kamila Valieva）在長曲決賽項目數度失常、痛失獎牌。而場下教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）對她的嚴厲態度在外界看來更是無情，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）甚至用「不寒而慄」反應當下氛圍，譴責教練團對瓦莉娃的「冷落」態度。對此克里姆林宮也做出回應。

「巴赫在世界體壇的份量舉足輕重，我們當然尊重他的意見，但不代表我們要同意他。」克里姆林宮發言人說道，並指出對他們來說，嚴厲的訓練方式在高強度運動中是獲致勝利的關鍵，因此對瓦莉娃能在花滑運動中立足也感到自豪。

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此外，俄羅斯副總理切爾尼申科（Dmitry Chernyshenko）也對巴赫編造他人的自我論述直言不妥。「看到國際奧委會主席編造他自己對我們運動員感受的虛構敘述，然後公開表達這些作為國際奧委會的聲音，我們深感失望。而且這也是不恰當和錯誤的。」

瓦莉娃先前在短曲項目技驚四座，6日的花滑團體賽女子短曲項目拿下90.18的高分；7日在長曲項目以178.92分穩坐第一，當中2度完成四周跳，也成為花滑史上首位在奧運完成四周跳的女子選手。然而，10日她的藥檢亮紅燈一度受到禁賽，不過由於她「受保護之人」的身分被重新獲准參賽。接著在15日個人短曲項目頂住禁藥爭議，獲得82.16分，短曲第1晉級。

不料17日長曲決賽發揮失常，喪失奪牌機會。場下教練圖貝瑞茲又被人目擊到對臉色慘白的瓦莉娃追問到底怎麼回事，「妳為什麼放棄了？為什麼？妳為什麼要放棄？」

賽後，IOC主席巴赫就坦言對教練圖貝瑞茲的舉動感到不解，「看到最接近她的團隊人員怎麼對待他，是如此冷酷對待她，我真的感到不寒而慄。沒有安慰、沒有幫助，那種氛圍令人毛骨悚然。」

瓦莉娃被測出服用曲美他嗪（Trimetazidine，TMZ）。根據《世界反興奮劑條例》規定，不滿16歲的未成年選手不會因服用禁藥而被追究責任，未來調查的重點將會著重在她的團隊，包括教練、醫生和營養師。

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