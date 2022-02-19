T1》厄力被趕出場還寫紀錄 中信特攻大勝英熊拿3連勝

厄力狂轟31分（左）。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟台啤英熊今天因為少了本土一哥蔣淯安陷入苦戰，中信特攻靠著「早哥」厄力在被趕出場前狂轟31分，加上阿巴西29分進帳，以115：94在客場成功踢館，帶走3連勝。

厄力（中）狂轟31分。（記者林正堃攝）

上半場哨聲不斷，特攻洋將厄力還在第2節最後1分46秒進攻時，直接用球砸向防守的周伯勳，吞下1次違反運動精神犯規，再加上他先前就背負一次技術犯規在身，遭驅逐出場。

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厄力遭驅逐出場。（記者林正堃攝）

只是英熊卻未能把握厄力遭驅逐的優勢，畢竟他只打不到14分鐘就拿下破聯盟半場紀錄的31分，而原本比分只差7分，半場打完變成落後12分，特攻隊下半場也不手軟，阿巴西第3節獨攬10分，兩隊分差達30分，勝負也就此定調。

士東灌籃得分。（記者林正堃攝）

蔣淯安因陪老婆待產而告假，另名主力李啟瑋因傷未出賽，英熊球員將士用命，士東攻下25分，朱億宗進帳12分，黃聰翰拿本季新高11分。

特攻4人得分達雙位數，阿巴西攻下29分、12籃板，伊布19分、14籃板，馬龍12分、10籃板、7助攻。

黃聰翰。（記者林正堃攝）

新北特攻阿巴西上籃得分。（記者林正堃攝）

新北特攻林秉聖試圖抄球。（記者林正堃攝）

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