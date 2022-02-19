PLG》張宗憲、林志傑聯手飆分 勇士大勝鋼鐵人衝上第二

張宗憲（右）攻下全場最高28分。（聯盟提供）

〔記者廖聿偉／高雄報導〕PLG職籃聯盟衛冕軍富邦勇士，陣中明星球員聯手發威，張宗憲攻下全場最高28分，林志傑投進4個三分球，進帳16分，終場勇士106：87擊敗高雄鋼鐵人，戰績8勝6敗，衝上第二名。

勇士洋將塞瑟夫開賽手感火燙，首節3投全進，包括罰球4投4中，進帳11分，張宗憲則攻下8分，幫助勇士第一節取得7分小幅領先。

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第二節鋼鐵人手感回溫，團隊單節三分球12投8中，上半場共投進12記三分球，追平聯盟紀錄，上半場只剩下1分落後。

林志傑（中）投進4個三分球，進帳16分。（聯盟提供）

下半場鋼鐵人一度取得4分領先，但勇士兩波9：0的猛攻，逐漸擴大領先；末節勇士再拉出19：7的攻勢，將分差擴大至20分，勝負底定，勇士也在終場前約3分鐘，將林志傑、張宗憲等主力換下場。

雙方第四節差距成為勝負的分水嶺，鋼鐵人團隊21投5中，還出現4次失誤，單節只拿下12分，反觀勇士23投10中，進帳23分。

鋼鐵人一哥呂政儒因手指挫傷缺陣，三名菜鳥表現出色，後衛陳又瑋拿下18分、7助攻，藍少甫12投7中，進帳18分，王律翔則投進3個三分球，貢獻13分。

陳又瑋（右）拿下18分、7助攻。（聯盟提供）

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