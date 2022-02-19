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HBL》「最強高中生」陳將双轟27分 率光復大勝松山前進4強

2022/02/19 19:26

光復高中拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕「最強高中生」陳將双今天在HBL男子組8強賽猛轟27分，加上團隊施展強悍防守，下半場只讓松山高中拿14分，最終光復高中以68：48大勝松山，斬獲8強賽的第5勝，確定前進台北小巨蛋的4強賽。

光復高中陳將双（左）三分出手。（記者陳志曲攝）

陳將双上半場10次出手命中6球，包括三分球5投3中，獨拿20分，但高一菜鳥林現惟不遑多讓，14投7中包括2顆三分彈，加上一次空中接力擺籃，半場也有18分進帳，率松山取得34：33領先。

松山高中林現惟（中）進攻籃框遭對手包夾。（記者陳志曲攝）

光復是本屆防守最強的隊伍，並在下半場加強防守，後兩節僅讓松山各拿7分，漂亮贏得勝利。陳將双全場16投8中，包括4顆三分球，猛轟8強賽的個人最高27分，加上隊長張俊生挹注16分。

松山表現最佳是「最強菜鳥」林現惟攻下25分，但其他隊友無人得分上雙，且全隊只有6人有分數進帳，松山8強戰績變成3勝3敗。男子組目前僅前5戰全勝的南山高中及5勝1敗的光復高中篤定晉級。

光復高中陳將双（中）中距離跳投。（記者陳志曲攝）

松山高中林現惟（左）跳起接球，第一時間投籃得手。（記者陳志曲攝）

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