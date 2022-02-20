網球》喬帥再出發！ 本季首戰杜拜站交手義大利小將

喬科維奇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）一月歷經疫苗風波慘遭澳洲政府遣返，無緣挑戰澳網衛冕。如今喬帥要在ATP500等級的杜拜站再出發，交手的是義大利小將穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。

義大利小將穆塞蒂。（資料照，歐新社）

沒有接種疫苗的喬帥於今年澳洲網球公開賽迎來11天的司法戰，當中包括簽證2度被撤銷，以及待在移民居留中心5個晚上。

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杜拜賽事總監Salah Tahlak就指出，主辦方並不擔心這位世界球王的疫苗施打狀況，「這裡的政府不會要求入境前需要打疫苗。」

近日阿拉伯聯合大公國宣布放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的預防措施，大部分的限制被取消，未接種疫苗的民眾允許進出公共場所以及搭乘大眾交通工具。另外，也允許民眾於室內外進行社交活動。不過據杜拜主辦官網所示，球迷於觀賽中仍需配戴口罩並保持社交距離。

喬科維奇將在今天碰頭世界排名第57穆塞蒂，若喬帥順利晉級，將於後續交手俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）或澳洲米納爾（Alex de Minaur）。

Official ATP Draw! pic.twitter.com/w8p7UBBPG1 — Dubai Tennis Champs （@DDFTennis） February 19, 2022

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