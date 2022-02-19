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冬奧》黃郁婷穿中國隊服要被罰了？ 總領隊：4月開檢討會

2022/02/19 21:15

台灣滑冰選手黃郁婷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣滑冰選手黃郁婷穿中國隊服爭議事件尚未落幕，據《中央社》報導，北京冬奧台灣代表團陳士魁總領隊透露，預計在4月冬奧檢討會議時，會決定是否對黃郁婷懲處以及如何懲處。

黃郁婷先前因爆出穿中國隊服練習的影片，引來軒然大波，後續發文指出「在運動界裡，我們沒有國籍之分」，更加引爆外界怒火，日前黃郁婷比完本屆北京冬奧所有參賽項目後，還發文表示「以下開放酸民留言」嗆聲網友，惹出更多爭議。

今日陳士魁受訪時指出，國家代表團的團員手冊，有針對選手言行做出規範，若違反規定或牽涉禁藥等相關問題，最重將直接取消國手資格，沒收國手當選證書並遣返回台，陳士魁以舉重女將林子琦當例子，提到2016年里約奧運時，林子琦就因涉及禁藥被遣返。

陳士魁說道：「黃郁婷穿中國隊服的時間點，是發生在進入代表團之前的事，若真要懲處、如何懲處，以及回溯期多久都需要討論。」此外陳士魁也指出，每次代表團出發前，都有行前說明會，不過針對運動員在社群上的發言，與不要穿上其他代表隊服裝皆不在說明事項中。

至於冬奧檢討會議何時召開，陳士魁評估可能得等到4月，主因為需等所有選手隔離期滿，加上黃郁婷赴美後3月還有比賽，等她返台隔離出關也要4月過後。

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