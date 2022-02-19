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籃球》同樣都在和平館比賽 T1和PLG的人氣比一比

2022/02/19 21:25

台啤英熊今天將主場移師至和平籃球館，吸引2468名球迷進場。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟台啤英熊本季首度走出天母，今天將主場移師至和平籃球館，吸引2468名球迷無畏風雨進場，但相比另一職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士坐鎮主場時的人氣還是有段落差。

台啤英熊今天將主場移師至和平籃球館，吸引2468名球迷進場。（記者林正堃攝）

T1在去年成立後，人氣成為最大挑戰，而今天英熊在和平籃球館比賽，球團精心安排各式活動，包括中場猜歌遊戲，賽後還請來知名歌手韋禮安開唱，氣氛相當熱絡，只是空位仍舊比觀眾多。

台啤英熊今天將主場移師至和平籃球館，吸引2468名球迷進場。（記者林正堃攝）

對比PLG勇士本季在主場和平籃球館的狀況，根據官網資料顯示，迄今已進行6場賽事，每場都能超過6000人進場，單場最多進場的場次落在今年1月1日對新竹街口攻城獅的6981人。

不過，PLG已經打到第2季，勇士累積不少死忠球迷，而T1本季剛成立，會長錢薇娟先前受訪時也不諱言，確實還有很多加強空間，畢竟是全新的聯盟，很多事情都從頭開始，需要更多時間進行修正，也希望球迷能給他們信心。

去年P+聯盟總冠軍賽，在和平籃球館吸引滿場球迷進場觀戰。（資料照，記者陳志曲攝）

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