HBL》南山、光復篤定晉級 松山、能仁、泰山明天「3搶2」

南山高中拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕松山高中今天在HBL男子組8強賽以48：68不敵光復高中，目前6戰打完戰績3勝3敗，如果衛冕軍泰山高中明天先擊敗東泰高中，松山必須打贏能仁，才能前進4強。

本屆沒輸過的南山高中今天展現雄厚團隊戰力，張傑程攻下16分、葉惟捷進帳15分、宋昕澔斬獲13分、吳志鍇收下12分，且全隊共10人有得分紀錄，以90：72大勝能仁家商，明天將與光復高中爭搶4強的頭號種子。

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南山高中張傑程（右）中距離跳投。（記者陳志曲攝）

南山高中、光復高中篤定晉級4強，男子組剩下兩席資格由能仁家商、松山高中、泰山高中進行爭奪。

前6場打完，戰績3勝3敗的泰山高中明天如果不敵東泰高中，就必須能仁家商擊敗松山高中，泰山才能憑藉對戰贏松山，取得晉級並保住衛冕機會。

能仁家商史魯齊（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

泰山假設先贏東泰高中，戰績變成4勝3敗，但衛冕軍還是要看3勝3敗松山、4勝2敗能仁之戰的結果。

在這樣的狀況下會有泰山贏球、能仁贏球，能仁、泰山晉級；泰山獲勝、松山獲勝，由能仁、松山前進4強，而能仁在晉級之路較有優勢，明天只要不輸松山41分，就可以晉級4強，如果輸分達或超過41分，將由泰山、松山晉級。

松山高中明拚4強。（記者陳志曲攝）

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