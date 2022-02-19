晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》統一獅年度同樂會玩高球！ 胡金龍大秀球技全場讚嘆

2022/02/19 22:20

統一獅在台南棒球場進行一年一度獅迷同樂會。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕今日統一獅在台南棒球場進行一年一度獅迷同樂會，球團也特別規劃萊野餐主題活動，其中規劃野餐區、運動區、舞台區、簽名會活動，讓球員透過各種活動，感謝去年球迷長期支持，本次活動吸引將近1500位球迷共同參加。

球迷除了來台南棒球場享受野餐活動外，球團本次活動系列也特別推出「牛棚推一綱」、「凃飛猛ＧGYM」限定課程，牛棚推一綱由高志綱、陳鏞基及胡金龍組成超人氣高爾夫教練，把平日最喜歡的興趣娛樂，透過指導與球迷進行分享，並且逐一指導球迷體驗高爾夫球入門基本觀念，並透過短切桿練習和趣味競賽，讓球迷更融入這項課程。

統一獅在台南棒球場進行一年一度獅迷同樂會。（球團提供）

陳鏞基表示：「其實高爾夫比棒球還難，所以也跟球迷分享用享受的心情，去體驗遊戲盡情去玩。」活動過程中，愛打高球的胡金龍也展現超水準球技，現場示範切球直接命中標靶，讓現場球迷掌聲如雷，驚喜不斷，胡金龍表示：「感謝志綱前輩用這個活動，不同的運動體驗，讓我們和球迷互動，拉近球員和球迷距離是一件很棒的事情。」

統一獅在台南棒球場進行一年一度獅迷同樂會。（球團提供）

「凃飛猛ＧYM」課程由凃壯勳教練開課，而陳重羽、陳重廷擔任小助理示範，透過實際操作讓球迷一起體驗完整體能訓練課程，也透過技巧分享讓球迷融入訓練課程，球迷李泰宏表示：「自己雖然沒有被抽中無法親自被指導，有點可惜，但平常就有在打棒球習慣，所以也從旁學習，各項訓練方式，讓棒球訓練變的很有趣。」

今日萊野餐同樂會，也有一年一度新秀表演活動，由胡智為領軍張翔、劉志宏、李承鴻、楊孟沅、謝修銓、蔡鉦宇，共七人，喬裝魷魚遊戲大跳舞女歌曲，超反差表演讓台下球迷笑翻，球迷也把握難得機會拿起相機為新人秀拍下紀錄照片。

統一獅在台南棒球場進行一年一度獅迷同樂會。（球團提供）

統一獅在台南棒球場進行一年一度獅迷同樂會。（球團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。