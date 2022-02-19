中職》統一獅年度同樂會玩高球！ 胡金龍大秀球技全場讚嘆

統一獅在台南棒球場進行一年一度獅迷同樂會。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕今日統一獅在台南棒球場進行一年一度獅迷同樂會，球團也特別規劃萊野餐主題活動，其中規劃野餐區、運動區、舞台區、簽名會活動，讓球員透過各種活動，感謝去年球迷長期支持，本次活動吸引將近1500位球迷共同參加。

球迷除了來台南棒球場享受野餐活動外，球團本次活動系列也特別推出「牛棚推一綱」、「凃飛猛ＧGYM」限定課程，牛棚推一綱由高志綱、陳鏞基及胡金龍組成超人氣高爾夫教練，把平日最喜歡的興趣娛樂，透過指導與球迷進行分享，並且逐一指導球迷體驗高爾夫球入門基本觀念，並透過短切桿練習和趣味競賽，讓球迷更融入這項課程。

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統一獅在台南棒球場進行一年一度獅迷同樂會。（球團提供）

陳鏞基表示：「其實高爾夫比棒球還難，所以也跟球迷分享用享受的心情，去體驗遊戲盡情去玩。」活動過程中，愛打高球的胡金龍也展現超水準球技，現場示範切球直接命中標靶，讓現場球迷掌聲如雷，驚喜不斷，胡金龍表示：「感謝志綱前輩用這個活動，不同的運動體驗，讓我們和球迷互動，拉近球員和球迷距離是一件很棒的事情。」

統一獅在台南棒球場進行一年一度獅迷同樂會。（球團提供）

「凃飛猛ＧYM」課程由凃壯勳教練開課，而陳重羽、陳重廷擔任小助理示範，透過實際操作讓球迷一起體驗完整體能訓練課程，也透過技巧分享讓球迷融入訓練課程，球迷李泰宏表示：「自己雖然沒有被抽中無法親自被指導，有點可惜，但平常就有在打棒球習慣，所以也從旁學習，各項訓練方式，讓棒球訓練變的很有趣。」

今日萊野餐同樂會，也有一年一度新秀表演活動，由胡智為領軍張翔、劉志宏、李承鴻、楊孟沅、謝修銓、蔡鉦宇，共七人，喬裝魷魚遊戲大跳舞女歌曲，超反差表演讓台下球迷笑翻，球迷也把握難得機會拿起相機為新人秀拍下紀錄照片。

統一獅在台南棒球場進行一年一度獅迷同樂會。（球團提供）

統一獅在台南棒球場進行一年一度獅迷同樂會。（球團提供）

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