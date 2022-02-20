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冬奧》黃郁婷不退休下屆再戰？教練父親這麼說

2022/02/20 07:05

台灣滑冰選手黃郁婷。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮別北京冬奧「最後一滑」，台灣競速滑冰女將黃郁婷已在爭議聲中黯然赴美，由於教練父親黃錦龍私下透露，愛女目前談退休「有點太早」，讓這位下月就滿34歲的資深國手，是否繼續征戰下屆五環冰場？答案似乎仍有變化。

滑冰國際賽事從11月至隔年3月進行，黃郁婷搭機返回美國鹽湖城訓練基地，先備戰挪威、荷蘭世界盃。由於冬奧賽前穿著中國隊服練習自PO上網，引發軒然大波，黃郁婷2月12日接受媒體視訊訪問，坦承身心俱疲決定退休，「尤其經過這次事件之後，我更加確定了，就是夠了。奮戰了這麼多年，我覺得差不多了，不管是身體還是心理層面，其實都很累。」

隨行的黃錦龍卻有不同想法，他認為目前女兒心情低落，打算先陪同完成賽季壓軸兩站世界盃，再想辦法溝通討論，尤其離11月新賽季仍有很長一段時間，或許黃郁婷可能回心轉意，又會有不同的想法和目標，現在談退休有點太早。

黃錦龍語帶遺憾表示，此次冬奧對於父女來說「都不夠完美」，何況本屆選手中還不乏50歲老將，已連續兩屆參賽的黃郁婷，4年後是否再拚一回？目前應該還未拍板定案。本屆她在競速滑冰女子500、1000及1500公尺分別拿到26、24、26名，成績不如預期。　　

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