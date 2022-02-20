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冬奧》世運風光3金 黃郁婷遭調查處分友人遺憾

2022/02/20 07:06

台灣滑冰選手黃郁婷。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2009年高雄世運會勇奪3金的黃郁婷，從滑輪溜冰轉戰競速滑冰，第二度躋身冬季奧運殿堂卻意外深陷風暴，甚至府院要求調查處分不當言行，形同天堂跌落至地獄的遭遇，足令家鄉友人同情不捨、深感遺憾。

3月29日就滿34歲的黃郁婷，出身溜冰世家，13年前世運地主舞台一戰成名，滑輪溜冰競速項目横掃女子300公尺個人計時賽、500公尺及1000公尺爭先賽共3面金牌，地方父老與有榮焉，還獲得政府經費補助，在老家仁武區建置國際級溜冰場。

由於滑輪溜冰並非奧運正式賽事，這位「風速女王」2015年決定挑戰冬奧，把滑輪換成冰刀，僅花2年多就圓夢，一口氣搶得上屆平昌冬奧競速滑冰女子500、1000與1500公尺3張門票，並分別拿到22、20及26名，五環冰場初體驗雖未得牌，國際滑冰總會（ISU）特地製作介紹影片，讓黃郁婷相當感動。

只不過，北京冬奧賽前穿著中國隊服練習自PO上網，賽後受訪失言、甚至還引戰網友，黃郁婷接連捲入爭議，更掀起軒然大波，與黃家認識多年的國內體壇人士透露，黃郁婷長年在國外受訓參賽，付出許多不為人知的辛苦代價，就算此行時機敏感、言行惹議，過去的奉獻和功勞不應遭全盤否定，並呼籲各界就事論事，檢討批評之餘，勿流於人身攻擊或惡毒謾罵。　　

　

　

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