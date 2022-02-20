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NBA》看球時家中遭竊賊光顧 勇士D.格林損失破2700萬

2022/02/20 07:31

勇士明星球員D.格林被拍到在超級盃現場看球。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星球員D.格林（Draymond Green）在近期因傷無法出賽，尚未歸隊的他在今日又被爆料指出在超級盃期間，自家遭竊的壞消息。

根據八卦媒體《TMZ》報導，在超級盃期間，D.格林洛杉磯的家中遭到小偷光顧，他返家後發現大約有超過1百萬美元（約新台幣2784萬）的珠寶、手錶以及其他的財產全部都被洗劫一空，報導指出小偷是從他家的其中一扇窗闖進，但警方目前還在調查，且沒有抓到任何嫌犯。

大型賽事舉辦期間時常是許多竊賊決定行動的大好時機，2017年世界大賽第7戰時，就曾有小偷前往前大聯盟道奇隊外野手普伊格（Yasiel Puig）的家中行竊。與D.格林不同在於當時普伊格正在打世界大賽，D.格林只是去看球而已。

31歲的D.格林自美國時間1月5日後就因為治療下背部與椎間盤的傷勢無法出賽，勇士球團表示，他預計會在明星賽後的某個時間點回歸，目前D.格林已經能夠進行輕度的場上活動，且將會持續進步。

今年舉行的第56屆NFL超級盃，由洛杉磯公羊以23：20擊敗辛辛那提孟加拉虎，拿下睽違23年的隊史第二冠。

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