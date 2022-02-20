冬奧》避風頭？爭議言行遭調查恐受罰 黃郁婷關閉臉書粉專

黃郁婷因穿上中國隊服的練習影片，引發一系列爭議，今她也關閉臉書粉專。（資料照，圖取自黃郁婷IG）

〔體育中心／綜合報導〕台灣滑冰女將黃郁婷在本屆冬奧引發一連串爭議事件，在昨日行政院長蘇貞昌要求教育部、體育署針對黃郁婷選手不當言行進行調查，並為適當之處分後，今日黃郁婷臉書粉專也暫時關閉，就連在賽後與臉書同步發佈，疑公開嘲諷臉書網友的貼文也隨之刪除。

黃郁婷在美國備戰北京冬奧訓練期間上傳身著中國隊服裝的影片在此次引起熱議，而他本人對於此次事件也一直對網友維持著強硬的態度，包含一開始缺乏政治敏感度的「運動歸運動」回應，以及要網友「可以不用幫她加油」的言論，都讓他在賽前就受到許多爭議。

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在該起事件發生後，黃郁婷發文表示，教育部長潘文忠、總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都致電表達關懷之意，乍看告一段落，然而在比賽期間，黃郁婷「就像在主場作戰一樣」的言論再度引發議論。

比賽結束黃郁婷更直接在臉書上發文槓網友，當中寫道：「以下開放仇恨者、酸民們、Haters 留言」，同時她在微博上也有類似發文，但卻多加兩句話「臉書跟這裡發一樣，才不會有人靠北」，諷刺臉書使用者會「靠北」她。

該篇發文讓原本乍看告一段落的事件又掀起波瀾，黃郁婷持續於網站上與網友與網紅互槓，昨日傍晚行政院發言人羅秉成就表示，行政院長蘇貞昌認為黃郁婷選手行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷選手不當言行進行調查，並為適當之處分。

今日黃郁婷暫時關閉臉書粉絲專頁，微博雖沒關閉，但已不見當時暗酸臉書網友的賽後發文，而她的Instagram帳號沒有關閉，目前最新發文時間為2月3日，尚無後續更新。

黃郁婷在微博上暗酸臉書網友的發文現已刪除。（圖片擷取自微博）

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