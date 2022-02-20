冬奧》冰雪女王執教風格惹議 知名教練痛批軍事化教育形同虐待

圖貝瑞茲的執教風格備受爭議。（資料照，路透）





〔體育中心／綜合報導〕捲入禁藥風波的俄國15歲瓦莉娃（Kamila Valieva）在長曲決賽項目表現失常痛失獎牌，而教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）賽後更嚴厲責問，讓國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）感到不寒而慄。對此，法國知名滑冰教練海格納（Romain Haguenauer）近日受訪時痛批，圖貝瑞茲根本是用軍事化且虐待兒童的方式在訓練選手。

享有「冰雪女王」美名的圖貝瑞茲執教風格十分嚴厲，她在2014年索契冬奧備受矚目，當時她所指導的15歲花滑新星利普尼茨卡雅（Yulia Lipnitskaya）以長曲「辛德勒的名單」（Schindler's List）技驚四座，並協助俄羅斯抱回團體賽金牌。

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圖貝瑞茲嚴師出高徒，2018年平昌冬奧率領扎吉托娃（Alina Zagitova）和梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）在女子花滑金包銀，本屆謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）和特魯索娃（Alexandra Trusova）再度金包銀，讓圖貝瑞茲輝煌成就再添一筆。

不過另一名奪金大熱門瓦莉娃捲入禁藥風波，長曲決賽表現失常淚灑賽場，圖貝瑞茲卻上前責問：「妳為什麼放棄戰鬥？解釋一下。」這件事讓大眾再度關注她惡名遠播的嚴苛訓練方式。

法國知名滑冰教練海格納（Romain Haguenauer）認為圖貝瑞茲的訓練方式根本是軍事化且是虐待兒童，嚴格控制選手的體重，逼她們捱餓和不喝水，為了追求完美，即便選手受傷也不會降低訓練強度，也不讓她們有休息的空間。

圖貝瑞茲指導的花滑選手有不少因嚴重傷勢而選擇退休，以「美少女戰士」演出成名的梅德韋傑娃，去年就因嚴重的脊椎傷勢而引退。

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