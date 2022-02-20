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MiLB》對本季「更加興奮」 皇家超狂大物游擊砲期待初登場

2022/02/20 10:14

皇家隊大物新秀小惠特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕皇家隊小惠特（Bobby Witt Jr.）是陣中備受期待的大物游擊新秀，目前幾乎都能高居各權威新秀媒體百大排行榜前3名的他，在今日受訪時透露自己已經做足了全部的準備，並對今年感到「更加興奮」。

21歲的小惠特在2019年選秀會上被皇家以首輪第2順位選進，在去年迎來大爆發，於2A與3A合計敲出33轟、攻擊指數高達0.936，優異表現被《棒球美國》評為百大第3、《The Athletic》百大第2、《ESPN》百大第2、《Baseball Prospectus》百大第1。

根據大聯盟報導指出，小惠特參加了一個約有30到40人的小型春訓，而他也在接受訪問時表示自己已對升上大聯盟做足了準備：「我覺得我已經做出所有我需要的準備，所以現在是時候了，不論何時我都只是想要幫助球隊贏球。」

皇家棒球事務部總裁摩爾（Dayton Moore）表示，他們對小惠特是否能夠登上大聯盟抱持著開放的態度：「如果你待在大聯盟春訓營，你就有機會可以升上球隊，我們都了解他多具有天分。他有能力以各種方式幫助大聯盟球隊贏球，他的人格與能量也同樣具有影響力。」

小惠特認為，能否登上大聯盟，看的一切都是時機：「這不是我能決定的。我只能上場表現並做好工作。現在，我知道了這點。去年是個很棒的一年，但我對今年感到更加興奮。」

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