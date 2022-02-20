NBA》莫布里飆驚奇半場「Logo Shot」地主騎士奪技術挑戰賽冠軍

地主騎士隊留下技術挑戰賽冠軍。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽今登場，技術挑戰賽率先登場，今年從單人對抗變成分組對決，比賽內容也與以往大不相同，最終由地主騎士隊擊敗新秀隊，將冠軍留在克利夫蘭。

本屆技術挑戰賽擺脫以往單人對決的形式，改採分組對抗，9名球員分成3組，字母三兄弟隊由「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）領銜大哥塔納西斯（Thanasis Antetokounmpo ）和三弟艾力克斯（Alex Antetokounmpo），而新秀隊成員分別是S.巴恩斯（Scottie Barnes）、坎寧安（Cade Cunningham）、吉迪（Josh Giddey），地主則派J.艾倫（Jarrett Allen）、莫布里（Evan Mobley）、葛蘭德（Darius Garland）應戰。

請繼續往下閱讀...

技術挑戰賽首輪先比定點投籃，第2輪則是傳球，而第三輪則是穿越障礙、傳球、上籃及定點三分球投籃的混合接力賽，最後由新秀隊和地主隊脫穎而出，決賽是比誰能最快投進半場「Logo Shot」，率先上場的新秀隊僅用9.9秒就完成，但地主隊未讓新秀隊開心太久，排在第2棒的莫布里第一球就進，只花了4.4秒就拿下技術挑戰賽冠軍。

新秀隊成員有S.巴恩斯、坎寧安和吉迪。（法新社）

字母三兄弟隊。（法新社）

地主騎士隊留下技術挑戰賽冠軍。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法