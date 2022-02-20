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NBA》有望強勢奪下MVP 七六人恩比德：表現會說話

2022/02/20 10:14

七六人明星中鋒恩比德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）本季在B.西蒙斯（Ben Simmons）鬧出賣我風波的情況下扛下球隊重擔且繳出驚人身手，他也在被問到是否能夠奪下MVP時自信回答，認為自己的表現會說話。

恩比德本季出賽46場，平均可以拿下29.6分、外帶11.2籃板、4.5助攻、1.4火鍋與1.0抄截，其中得分與助攻皆創生涯新高，也讓七六人在少了一名主力的情況下，仍以35勝23敗排在大西洋組第一名。

在被記者問到這季表現是否值得MVP時，恩比德回答：「我不想要去推動整件事情，但我的表現會說話。特別是這一切我們所經歷的事情，這一整年的鬧劇，很明顯我們少了一個重要的部分（指B.西蒙斯）。」

「所以我知道我必須要把我的比賽提升到另一個層次，不論進攻、防守或者組織，而我也有很棒的隊友，每一天都來到球場然後盡自己的全力。但最後還是得回到勝利。只要我們贏球，我就能夠達到那個層次，然後有機會贏下全部以及MVP。」

目前根據《ESPN》的MVP領先排行榜，恩比德位在第二名，落後給金塊隊上季的MVP約基奇（Nikola Jokic）。

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