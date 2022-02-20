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日職》令和怪物飆163公里火球 前大聯盟好手狂讚：我最快才148

2022/02/20 12:15

佐佐木朗希。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希昨天在對火腿的熱身賽火球連發，不僅飆到生涯最快的163公里，還有16球在160公里以上，前大聯盟球員上原浩治今天就在TBS節目「Sunday Morning」中大讚這位冉冉上升的新星。

上原浩治稱讚佐佐木朗希：「太厲害了，還有上升的空間。我覺得他會從現在開始穩定的成長，太可怕了。」隨後主持人關口宏問上原浩治最快球速多少，他苦笑地回答：「我最快可以投到148公里，有一點空虛呢。」不過上原提到，自己不是以速度取勝，而是控球。「從投手的角度來說，棒球不是比較速度的運動，是要壓制打者。」

生涯以擅投指叉球聞名的上原浩治，也特別稱讚佐佐木朗希有一顆很棒的指叉球，且坦言不知道他未來能夠成長到何種地步。該指叉球在昨天也獲得火腿監督新庄剛志稱讚，直言：「他的指叉球相當犀利啊。」

上原浩治。（資料照，USA Today Sports）

擁有令和怪物美名的佐佐木朗希，羅德將他選進來後便悉心呵護，去年僅讓他出賽11場，累積63.1局飆出68K，拿下3勝2敗，防禦率2.27的成績。季後賽佐佐木朗希於G1先發對上樂天繳出驚人表現，主投6局狂飆10K，投出2BB，被打4支安打僅失1分。

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